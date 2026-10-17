Union Berlin-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Union Berlin ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Union Berlin'in sahasında oynanacak olan karşılaşma öncesi taraftarlar, "Union Berlin-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik mücadele öncesi tüm detaylar...