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Union Berlin-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Union Berlin ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Union Berlin'in sahasında oynanacak olan karşılaşma öncesi taraftarlar, "Union Berlin-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik mücadele öncesi tüm detaylar...

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Union Berlin-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Union Berlin ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Union Berlin'in evinde oynanacak olan karşılaşma öncesi sporseverler, "Union Berlin-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. Bu maçı ayrıca haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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UNION BERLIN-BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

Union Berlin-Borussia Dortmund maçı 17 Ekim Cumartesi (Bugün) oynanacak.

UNION BERLIN-BORUSSIA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Union Berlin-Borussia Dortmund maçı TSİ 16.30'da oynanacak.

UNION BERLIN-BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Union Berlin-Borussia Dortmund maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

#Union Berlin #Almanya Bundesliga #Borussia Dortmund
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