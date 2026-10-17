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Bayern Münih RB Leipzig'i ezdi geçti!

Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Bayern Münih evinde RB Leipzig'i mağlup etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Bayern Münih RB Leipzig'i ezdi geçti!

Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Bayern Münih evinde RB Leipzig'i 6-1 mağlup etti.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 12, 47 ve 69. dakikada Diaz, 26. dakikada Pavlovic, 34. dakikada Olise ve 52. dakikada Kane kaydetti.

RB Leipzig'in tek golü 90+1. dakikada Maksimovic'ten geldi.

Bu galibiyetle puanını 14'e çıkaran Bayern Münih liderliğini sürdürdü.

Leipzig ise 7 puanda kaldı.

#Almanya Bundesliga #RB Leipzig #Leipzig #Bayern Münih
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