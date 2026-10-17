CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Barcelona deplasmanda Betis'i farklı geçti!

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Barcelona deplasmanda Betis'i mağlup etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Barcelona deplasmanda Betis'i farklı geçti!

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Barcelona deplasmanda Betis'i 5-2 mağlup etti.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Yamal, 41. dakikada Rodri, 51. dakikada Gabriel Jesus, 62. dakikada Garcia ve 81. dakikada Olmo kaydetti.

Betis'nin gollerini 27. dakikada Gomez ve 53. dakikada Ezzalzouli kaydetti.

Bu sonuçla galibiyet serisini 9 maça çıkaran Barcelona liderliğini sürdürdü.

Betis ise 19 puanda kaldı.

#Yamal #İspanya La Liga #Rodri #Barcelona #Gabriel Jesus #Garcia
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Bayern Münih RB Leipzig'i ezdi geçti!
Sonraki Haber
Bayern Münih RB Leipzig'i ezdi geçti!