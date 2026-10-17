Barcelona deplasmanda Betis'i farklı geçti!
İspanya La Liga'nın 9. haftasında Barcelona deplasmanda Betis'i mağlup etti. İşte detaylar...
İspanya La Liga'nın 9. haftasında Barcelona deplasmanda Betis'i 5-2 mağlup etti.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Yamal, 41. dakikada Rodri, 51. dakikada Gabriel Jesus, 62. dakikada Garcia ve 81. dakikada Olmo kaydetti.
Betis'nin gollerini 27. dakikada Gomez ve 53. dakikada Ezzalzouli kaydetti.
Bu sonuçla galibiyet serisini 9 maça çıkaran Barcelona liderliğini sürdürdü.
Betis ise 19 puanda kaldı.