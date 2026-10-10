Barcelona’dan Galatasaray maçı öncesi gövde gösterisi!
Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Barcelona, La Liga’nın 8. haftasında Getafe’yi 3-0 mağlup ederek ligde 8’de 8 yaptı.
İspanya La Liga'nın 8. haftasında Barcelona, sahasında Getafe'yi 3-0 mağlup etti. Spotify Camp Nou'da oynanan mücadelede rakibine üstünlük kuran Katalan ekibi, ligdeki galibiyet serisini sürdürerek puanını 24'e yükseltti ve liderliğini korudu.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Barcelona, 2. dakikada Anthony Gordon'ın golüyle öne geçti. Oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi ekip, 30. dakikada Gabriel Jesus'un kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. İlk yarı Barcelona'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Barcelona, 73. dakikada Jules Kounde'nin golüyle skoru 3-0'a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu sonuçla tamamlandı.
BARCELONA'DAN LİGDE 8'DE 8
Getafe karşısında aldığı galibiyetle La Liga'da oynadığı 8 maçın tamamını kazanan Barcelona, 24 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü. Ligdeki dördüncü mağlubiyetini yaşayan Getafe ise 8 puanda kaldı.
SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY
Barcelona, La Liga'nın 9. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Real Betis ile karşılaşacak. Katalan ekibi, 13 Ekim Salı günü ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak.
Getafe ise 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.