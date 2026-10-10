Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United ile Tottenham, Old Trafford'da 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United ile Tottenham karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadele, son dakikalarda gelen golle 1-1 sona erdi.

Karşılaşmada uzun süre istediği oyunu ortaya koyamayan Manchester United, 73. dakikada Bryan Mbeumo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol, ev sahibi ekibin maçtaki ilk isabetli şutu olarak kayıtlara geçti.

BENTANCUR KIRMIZI KART GÖRDÜ

Tottenham'da Rodrigo Bentancur, Luke Shaw'a yönelik hareketinin ardından sportmenlik dışı davranış gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Konuk ekip, mücadelenin kalan bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

OLD TRAFFORD'DA 90+2 ŞOKU

Eksik kalmasına rağmen mücadeleyi bırakmayan Tottenham, 90+2. dakikada Dominic Solanke'nin kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

MANCHESTER UNITED'IN GALİBİYET HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI

Ligde üst üste dördüncü maçında da galibiyet alamayan Manchester United, puanını 6'ya yükseltti.

TOTTENHAM DA KAZANAMADI

Bu sezon ligde henüz galibiyetle tanışamayan Tottenham, altıncı maçında üçüncü beraberliğini aldı ve puanını 3'e çıkardı.

GELECEK HAFTANIN MAÇLARI

Manchester United, Premier Lig'in gelecek haftasında Leeds United deplasmanına konuk olacak. Tottenham ise galibiyet hasretini sahasında oynayacağı Coventry karşılaşmasında sona erdirmeye çalışacak.