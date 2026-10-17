Chelsea, Everton deplasmanında kazandı! Pedro Neto duble yaptı

İngiltere Premier Lig’in 7. haftasında Chelsea, deplasmanda Everton’ı Pedro Neto’nun attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Chelsea, deplasmanda Everton ile karşı karşıya geldi. Hill Dickinson Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazanarak ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

CHELSEA'YE GALİBİYETİ PEDRO NETO GETİRDİ

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri Portekizli yıldız Pedro Neto kaydetti. Başarılı futbolcu, 46. ve 90. dakikalarda rakip fileleri havalandırarak takımının üç puana uzanmasında önemli rol oynadı.

Bu sonuçla Chelsea, ligde üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 13'e yükseltti. Everton ise bu sezon Premier Lig'deki ilk mağlubiyetini yaşayarak 10 puanda kaldı.

CHELSEA VE EVERTON'IN SONRAKİ MAÇLARI

Chelsea, Premier Lig'in bir sonraki haftasında sahasında Tottenham'ı ağırlayacak. Everton ise Arsenal deplasmanında puan mücadelesi verecek.

EMILIANO MARTINEZ SAKATLANDI

Karşılaşmada Chelsea adına yaşanan bir diğer önemli gelişme ise kaleci Emiliano Martinez'in sakatlığı oldu. Mücadelenin 67. dakikasında topu uzaklaştırmak isteyen Arjantinli file bekçisi, Jarrad Branthwaite ile çarpışarak başından darbe aldı.

Yaşadığı çarpışmanın ardından oyuna devam edemeyen Martinez, sedyeyle sahadan çıkarıldı. Chelsea'de Martinez'in yerine 75. dakikada Mike Penders oyuna dahil oldu.

Arjantinli kalecinin sağlık durumuna ilişkin ayrıntıların yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.