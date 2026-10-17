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A Milli Takım'da Montella sonrası sürpriz gelişme! İki maçlığına yeni hoca

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella dönemi sona ererken yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu. UEFA Uluslar Ligi'nde kasım ayında oynanacak son iki maç öncesinde gündeme gelen sürpriz gelişme futbol kamuoyunda dikkat çekti. İşte ay-yıldızlıların yeni hocasına ilişkin son gelişmeler...

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A Milli Takım'da Montella sonrası sürpriz gelişme! İki maçlığına yeni hoca

A Milli Takımımız son olarak UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda İtalya'ya 3-1'lik skorla mağlup olmuştu.

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A Milli Takım'da Montella sonrası sürpriz gelişme! İki maçlığına yeni hoca

Bu maçın ardından flaş bir gelişme yaşandı ve alınan karar doğrultusunda teknik direktör Vincenzo Montella'ya veda edildi.

A Milli Takım'da Montella sonrası sürpriz gelişme! İki maçlığına yeni hoca

Montella ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı ise çok büyük merak konusu haline geldi.

A Milli Takım'da Montella sonrası sürpriz gelişme! İki maçlığına yeni hoca

Olağan seçimli genel kurulun haziran ayında yapılacak olması nedeniyle, yeni yönetimi için bağlayıcı bir teknik adam getirmek istemeyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu, geçici bir formül arayışına başlamıştı.

A Milli Takım'da Montella sonrası sürpriz gelişme! İki maçlığına yeni hoca

Öncelikli olarak UEFA Uluslar A Ligi'nde, 12 Kasım'daki Belçika ve 15 Kasım'da deplasmandaki Fransa maçlarını düşünen TFF Yönetimi, bu konuda bünyeden bir formül buldu. Şu anda puansız bulunan ay-yıldızlıların, en azından play-off'a kalabilmesi ve en kötü dördüncüler arasında bulunmaması düşüncesi, yeni bir hedef ortaya çıkardı.

A Milli Takım'da Montella sonrası sürpriz gelişme! İki maçlığına yeni hoca

Milliyet'in haberine göre; Bu düşünce içerisindeki TFF Yönetimi'nin, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba'yı A Milli Takımı'nın başına getirmeyi planladıkları aktarıldı.

A Milli Takım'da Montella sonrası sürpriz gelişme! İki maçlığına yeni hoca

Aybaba'nın bu iki maçlık süreçte alacağı sonuçların geleceğini de etkileyebileceği bilgisi var.

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