A Milli Takım'da Montella sonrası sürpriz gelişme! İki maçlığına yeni hoca

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella dönemi sona ererken yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu. UEFA Uluslar Ligi'nde kasım ayında oynanacak son iki maç öncesinde gündeme gelen sürpriz gelişme futbol kamuoyunda dikkat çekti. İşte ay-yıldızlıların yeni hocasına ilişkin son gelişmeler...