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Jhon Duran’dan Panenka penaltısı! Benfica-Celtic maçına damga vurdu

UEFA Avrupa Ligi’nde Benfica, Celtic’i 4-1 mağlup ederek sahadan farklı galibiyetle ayrıldı. Portekiz ekibinin yıldızı Jhon Duran, attığı iki golle mücadeleye damga vururken 5. dakikada Panenka penaltısıyla futbolseverlerin beğenisini kazandı.

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Jhon Duran’dan Panenka penaltısı! Benfica-Celtic maçına damga vurdu

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, lig aşamasının ikinci hafta müsabakaları ile devam etti. Turnuvanın iki iddialı takımı Benfica ile Celtic, 15 Ekim Perşembe günü Estadio da Luz'da karşı karşıya geldi. Portekiz temsilcisinin 4-1 kazandığı karşılaşmada Jhon Duran, takımı adına iki gol kaydederek geceye damga vurdu. Dakika 5'de Benfica'nın kazandığı penaltıyı gole çeviren Kolombiyalı yıldız, kullandığı Panenka penaltısı ile beğeni topladı.

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#Benfica #Celtic #UEFA Avrupa Ligi #Jhon Duran
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