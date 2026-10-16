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Chelsea'de Reece James ameliyat edildi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, takım kaptanı Reece James'in dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat edildiğini açıkladı.

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Chelsea'de Reece James ameliyat edildi

Londra ekibinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki savunma oyuncusunun başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtildi.

Antrenmanda sakatlanan İngiliz futbolcu, takımının 5-1 kazandığı Bournemouth maçında kadroda yer almadı.

Kulüp, rehabilitasyon süreci başlayan James'in sahalara dönüşüne ilişkin herhangi bir tarih paylaşmadı.

Bu hafta ligde deplasmanda Everton'a konuk olacak Chelsea, sonraki iki hafta Tottenham ve Manchester United'ı ağırlayacak.

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