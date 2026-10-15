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Dış basından Real Madrid hakkında flaş yorum: Arda ve diğer 10 oyuncu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Real Madrid, son 8 dakikada bulduğu 3 golle Roma'yı 4-3 mağlup etti. Milli yıldızımız Arda Güler, 59. dakikada oyuna girdi ve Real Madrid adına 2 asist yaparak maçın kaderini değiştiren isimlerden oldu. 21 yaşındaki yıldız, gösterdiği performansın ardından, dış basında gündem oldu.

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Dış basından Real Madrid hakkında flaş yorum: Arda ve diğer 10 oyuncu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Real Madrid, Roma deplasmanında 3-1 geriye düşmesine rağmen son 8 dakikada bulduğu 3 golle sahadan 4-3 galip ayrıldı.

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Dış basından Real Madrid hakkında flaş yorum: Arda ve diğer 10 oyuncu!

Mücadeleye 59. dakikada dahil olan milli yıldızımız Arda Güler, yaptığı 2 asistle geri dönüşün mimarlarından biri oldu.

Dış basından Real Madrid hakkında flaş yorum: Arda ve diğer 10 oyuncu!

21 yaşındaki futbolcunun performansı, karşılaşmanın ardından dış basında geniş yankı uyandırdı.

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