Dış basından Real Madrid hakkında flaş yorum: Arda ve diğer 10 oyuncu!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Real Madrid, son 8 dakikada bulduğu 3 golle Roma'yı 4-3 mağlup etti. Milli yıldızımız Arda Güler, 59. dakikada oyuna girdi ve Real Madrid adına 2 asist yaparak maçın kaderini değiştiren isimlerden oldu. 21 yaşındaki yıldız, gösterdiği performansın ardından, dış basında gündem oldu.
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Real Madrid, Roma deplasmanında 3-1 geriye düşmesine rağmen son 8 dakikada bulduğu 3 golle sahadan 4-3 galip ayrıldı.