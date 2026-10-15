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Gasperini'den Arda Güler yorumu: Bu yaşta böylesini görmedim!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Real Madrid, Roma'yı deplasmanda 4-3 mağlup etti. Skor 3-1 Roma lehineyken oyuna giren milli yıldızımız Arda Güler, eflatun-beyazlılar adına 2 asist yaparak takımının 4-3'lük galibiyetinde büyük rol oynadı. Karşılaşmanın ardından Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, 21 yaşındaki yıldız futbolcu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Gasperini'nin Arda hakkındaki sözleri...

Giriş Tarihi:
Gasperini'den Arda Güler yorumu: Bu yaşta böylesini görmedim!

"MAÇIN SONUNDA KENDİ ELLERİMİZLE MAHVETTİK"

"Kabul etmesi çok zor ancak gerçekten çok iyi yaptığımız bazı şeyler vardı ve bunları maçın sonunda kendi ellerimizle mahvettik. Bugün Real Madrid'in kapasitesinin çok üzerinde bir performans sergiledik.

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Gasperini'den Arda Güler yorumu: Bu yaşta böylesini görmedim!

"ARDA GÜLER OYUNA GİRDİĞİNDE HER ŞEY DEĞİŞTİ"

Oldukça iyi oynuyorduk. Net bir planımız vardı, sahanın belirli bölgelerini kontrol ediyorduk ve istediğimiz sonucu alabileceğimize inanıyorduk. Ancak Arda Güler oyuna girdiğinde her şey değişti.

Gasperini'den Arda Güler yorumu: Bu yaşta böylesini görmedim!

"SANKİ TAMAMEN FARKLI BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK"

Real Madrid bir anda farklı bir tempoya kavuştu. Pasları daha isabetli, hareketleri daha öngörülemez hale geldi ve orta sahayı kontrol etmekte zorlanmaya başladık. Sanki tamamen farklı bir takıma karşı oynuyormuşuz gibiydi.

Gasperini'den Arda Güler yorumu: Bu yaşta böylesini görmedim!

"OLAĞANÜSTÜ YETENEĞE SAHİP"

Bu yaşta böylesine olağanüstü bir yeteneğe sahip başka bir oyuncu görmedim. Oyun görüşü, tekniği, soğukkanlılığı ve futbol anlayışı olağanüstü. Bir şeyler yaratmak için topa defalarca dokunmasına gerek yok. Bazen tek bir pası, rakibin bütün savunma düzenini bozmak için yeterli oluyor.

Gasperini'den Arda Güler yorumu: Bu yaşta böylesini görmedim!

"BUNA KARŞI NASIL HAZIRLANABİLİRSİNİZ?"

Beni en çok etkileyen şey, geriye gelerek topu alması, savunma ile hücum arasında bağlantı kurması ve oyuncularımızın savunmakta zorlandığı boşlukları anında fark etmesiydi. Mbappe'nin hızına karşı hazırlanabilir, Bellingham'ın koşularına karşı savunmanızı organize edebilirsiniz. Ancak diğer herkes o fırsatın varlığını henüz fark etmemişken pası gören bir oyuncuya karşı nasıl hazırlanabilirsiniz?

Gasperini'den Arda Güler yorumu: Bu yaşta böylesini görmedim!

"ARDA GÜLER'İ FARKLI KILAN ŞEY ONUN ZEKASI"

Onun zekâsı. Pek çok oyuncu teknik açıdan yeteneklidir ancak Arda, tekniğini inanılmaz bir futbol aklıyla birleştiriyor. Oyunu ne zaman hızlandıracağını, ne zaman yavaşlatacağını, ne zaman çizgiler arasında oynayacağını ve ne zaman o belirleyici pası vereceğini biliyor.

Gasperini'den Arda Güler yorumu: Bu yaşta böylesini görmedim!

"BU, ÖZEL BİR OYUNCUNUN SAHİP OLDUĞU BİR ÖZELLİK"

En korkutucu yanı ise zor olanı kolaymış gibi göstermesi. Üç rakibin arasında kalabiliyor ve yine de baskıdan kurtulmanın ya da takım arkadaşlarına fırsat yaratmanın bir yolunu bulabiliyor. Ona azıcık bile alan bıraktığınızda sizi cezalandırıyor. Önünü kapattığınızda ise başka bir çözüm buluyor. İşte bu, özel bir oyuncunun sahip olduğu bir özellik.

Gasperini'den Arda Güler yorumu: Bu yaşta böylesini görmedim!

"MAÇI BU KADAR HIZLI DEĞİŞTİRMESİNE ŞAŞIRDIM"

Belki maçı bu kadar hızlı değiştirmesine şaşırdım ancak onun neler yapabileceğini gördükten sonra kalitesine şaşırmadım. Yedek kulübesinden gelip bizim gibi bir takıma karşı iki asist yapmak, onun zihniyeti ve hazırlığı hakkında her şeyi anlatıyor. Oyuna özgüvenle girdi, sorumluluk aldı ve sonucu hemen etkilemeye başladı.

Bana göre bir rakibin yapabileceği en büyük hata, Arda Güler'in ilk 11'de başlamadığı için daha az tehlikeli olduğunu düşünmek. Rakip takımın oyuncuları yorulmuşken onu oyuna almak, durdurulmasını daha da zorlaştırıyor.

#UEFA Şampiyonlar Ligi #Real Madrid #Roma #Arda Güler
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