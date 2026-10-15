Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan: Bugün bazı çocuklar bombaların altında mutlu oldular

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde AEK karşısında alınan 3-1’lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. İlk Şampiyonlar Ligi galibiyetini değerlendiren genç teknik adam, takımının umutlarını sonuna kadar taşıyacaklarını belirtirken Ukrayna’daki savaşın gölgesinde yaşayan çocuklarla ilgili sözleriyle de dikkat çekti.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının sonuna kadar hayallerini, umutlarını taşıyacak bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Deneyimli teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3-1 kazandıkları AEK maçının ardından basın toplantısı düzenledi.

Yunanistan temsilcisiyle zorlu bir maç oynadıklarını belirten Arda Turan, "Biraz duygularımıza yenik düştük. Genç bir takım olduğumuz için daha iyi yaptığımız şeyleri bugün yapamadık. Golü yedik, sonrasında oyuna tekrar ortak olduk. İkili mücadelelerde biraz eksiktik ama sonrasında kendimize geldik, topa daha fazla sahip olduk." dedi.

Duygusal açıdan önemli bir 3 puanla sahadan ayrıldıklarını dile getiren Turan, "Şampiyonlar Ligi lig aşamasının sonuna kadar hayalimizi, umudumuzu taşıyacak bir galibiyet oldu. O yüzden çok mutluyum, oyuncularımı tebrik ediyorum gönülden." diye konuştu.

Turan, teknik direktörlük kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini almasıyla ilgili soru üzerine, şunları söyledi:

"Aslında ben de bununla ilgili zaman zaman bazı duygusal düşüncelere giriyorum ama açıkçası bu işin başrolü oyuncularım. Bugün sadece Mendoza golü attığında buna benzer bir şey aklıma geldi. O da üçüncü golü attı, ben de Atletico Madrid'de üçüncü golü atmıştım burada. Çünkü o da bundan 3-4 ay önce Kryvbas'ta oynuyordu. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde dünyanın en büyük statlarından birinde gol attı."

Futbolda her zaman sistemlerin ve taktiklerin değiştiğini vurgulayan Turan, "Bundan 20-30 sene önce liberolu oynanıyordu, şimdi tandem oynanıyor. Şimdi 4-3-3, daha önce iki forvet. Ama bu oyunda tek değişmeyecek şey duygular. Her zaman sokakta oynadığımız oyuna ihtiyacımız olacak. O yüzden duygular oyun için çok önemli. Bu statta, bu konumda olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Arda Turan, Shakhtar Donetsk'in turnuvada İngiltere'de galibiyet alan ilk Ukrayna ekibi olmasıyla ilgili soruya, "İstatistikle ilgili mutluyum. Ama biliyorum ki bugün bazı çocuklar bombaların, dronların altında mutlu oldular. Bu bizim için yeterli, bütün dünyadaki başarılara bedel." yanıtını verdi.