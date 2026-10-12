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Torino FC-Udinese Calcio maçı bilgileri! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Torino FC ile Udinese Calcio kozlarını paylaşacak. Torino'nun evinde oynanacak olan mücadele öncesi taraftarlar, "Torino FC-Udinese Calcio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik maç öncesi tüm bilgiler...

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Torino FC-Udinese Calcio maçı bilgileri! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Torino FC ile Udinese Calcio kozlarını paylaşacak. Torino'nun evinde oynanacak olan karşılaşma öncesi sporseverler, "Torino FC-Udinese Calcio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. Bu maçı ayrıca haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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TORINO FC-UDINESE CALCIO MAÇI NE ZAMAN?

Torino FC-Udinese Calcio maçı 12 Ekim Pazatesi (Bugün) oynanacak.

TORINO FC-UDINESE CALCIO MAÇI SAAT KAÇTA?

Torino FC-Udinese Calcio maçı TSİ 21.45'te oynanacak.

TORINO FC-UDINESE CALCIO MAÇI HANGİ KANALDA?

Torino FC-Udinese Calcio maçı S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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