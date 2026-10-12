Torino FC-Udinese Calcio maçı bilgileri! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Torino FC ile Udinese Calcio kozlarını paylaşacak. Torino'nun evinde oynanacak olan mücadele öncesi taraftarlar, "Torino FC-Udinese Calcio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik maç öncesi tüm bilgiler...