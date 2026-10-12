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Levante-Sevilla maçı bilgileri! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Levante ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Levante'nin evinde oynanacak olan mücadele öncesi taraftarlar, "Levante-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik maç öncesi tüm bilgiler...

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Levante-Sevilla maçı bilgileri! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Levante ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Levante'nin evinde oynanacak olan karşılaşma öncesi sporseverler, "Levante-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. Bu maçı ayrıca haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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LEVANTE-SEVILLA MAÇI NE ZAMAN?

Levante-Sevilla maçı 12 Ekim Pazatesi (Bugün) oynanacak.

LEVANTE-SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Levante-Sevilla maçı TSİ 22.00'de oynanacak.

LEVANTE-SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Levante-Sevilla maçı S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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