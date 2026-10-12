Levante-Sevilla maçı bilgileri! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Levante ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Levante'nin evinde oynanacak olan mücadele öncesi taraftarlar, "Levante-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik maç öncesi tüm bilgiler...