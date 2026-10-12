Levante-Sevilla maçı bilgileri! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 8. haftasında Levante ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Levante'nin evinde oynanacak olan mücadele öncesi taraftarlar, "Levante-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte kritik maç öncesi tüm bilgiler...
İspanya La Liga'nın 8. haftasında Levante ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Levante'nin evinde oynanacak olan karşılaşma öncesi sporseverler, "Levante-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. Bu maçı ayrıca haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
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LEVANTE-SEVILLA MAÇI NE ZAMAN?
Levante-Sevilla maçı 12 Ekim Pazatesi (Bugün) oynanacak.
LEVANTE-SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA?
Levante-Sevilla maçı TSİ 22.00'de oynanacak.
LEVANTE-SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?
Levante-Sevilla maçı S Sport'ta canlı yayınlanacak.