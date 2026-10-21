UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Konferans Ligi'nde Getafe ile Lugano arasında oynanacak mücadelede düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, İspanya temsilcisi Getafe ile İsviçre ekibi Lugano arasında 22 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre İspanya'nın Getafe şehrindeki Coliseum Stadı'nda TSİ 19.45'de başlayacak maçta Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Murat Altan yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mehmet Türkmen olacak. Onur Özütoprak VAR, Erkan Engin ise AVAR olarak görev alacak.