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Eski Fenerbahçeli Sidiki Cherif, Premier Lig'de siftahı şık bir golle yaptı!

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den, Coventry City'ye transfer olan Sidiki Cherif, takımının Newcastle United'ı 4-1 yendiği maçta golle tanıştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

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Eski Fenerbahçeli Sidiki Cherif, Premier Lig'de siftahı şık bir golle yaptı!

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Coventry City, sahasında Newcastle United'ı 4-1 mağlup etti.

Sezon başında Fenerbahçe'den, Coventry City'ye transfer olan Sidiki Cherif, takımının galip geldiği maçta 48. dakikada şık bir gole imza attı.

Böylelikle genç forvet Premier Lig'deki ilk golünü kaydetmiş oldu.

İŞTE O ANLAR:

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