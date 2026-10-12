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Barcelona’dan İstanbul paylaşımı: Selam İstanbul, geldik!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan İspanyol devi Barcelona, İstanbul’a geldi.

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Barcelona’dan İstanbul paylaşımı: Selam İstanbul, geldik!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan İspanyol devi Barcelona, İstanbul'a ayak bastı.

Katalan ekibi, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Hey, Istanbul. We've arrived." (Selam İstanbul. Geldik.) paylaşımıyla dev maç öncesi İstanbul'a ulaştığını duyurdu.

#Galatasaray #Barcelona
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