Milan deplasmanda Sassuolo'ya takıldı!
İtalya Serie A'nın 6. haftasında Sassuolo ile Milan 1-1 berabere kaldı.
İtalya Serie A'nın 6. haftasında Sassuolo ile Milan karşı karşıya geldi.
Citta del Tricolore'de oynanan maçta Sassuolo ile Milan 1-1 berabere kaldı.
Milan'ın golü 63. dakikada Adrien Rabiot'dan gelirken Sassuolo'nun golünü 68. dakikada Cas Odenthal kaydetti.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu sonuçla birlikte Milan, ligde 3 galibiyet ve 3 beraberliğe ulaşarak 12 puana yükseldi. Sassuolo ise 8 puana çıktı.