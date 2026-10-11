Milan deplasmanda Sassuolo'ya takıldı!

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Sassuolo ile Milan 1-1 berabere kaldı.

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Sassuolo ile Milan karşı karşıya geldi.

Citta del Tricolore'de oynanan maçta Sassuolo ile Milan 1-1 berabere kaldı.

Milan'ın golü 63. dakikada Adrien Rabiot'dan gelirken Sassuolo'nun golünü 68. dakikada Cas Odenthal kaydetti.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Milan, ligde 3 galibiyet ve 3 beraberliğe ulaşarak 12 puana yükseldi. Sassuolo ise 8 puana çıktı.