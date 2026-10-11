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Lazio, Monza karşısında namağlup unvanını 3 golle sürdürdü!

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Lazio, Monza'yı 3-1 mağlup etti.

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Lazio, Monza karşısında namağlup unvanını 3 golle sürdürdü!

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Lazio ile Monza karşı karşıya geldi.

Olimpico'da oynanan karşılaşmada Lazio, Monza'yı 3-1 mağlup etti.

Lazio'nun golleri 3. dakikada Nuno Tavares, 23. dakikada Gustav Isaksen ve 88. dakikada Andrea Pinamonti'den gelirken Monza'nın tek golünü 46. dakikada Saba Goglichidze kaydetti.

Karşılaşmanın 35. dakikasında Monza forması giyen Lorenzo Lucchesi, bariz gol şansını engellemesi nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Lazio, Serie A'da namağlup unvanını sürdürerek 16 puana yükseldi. Monza ise 4 puanda kaldı.

#Nuno Tavares #Lazio #Monza #İtalya Serie A
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