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Crystal Palace, Nottingham Forest karşısında evinde 3 golle güldü!

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Crystal Palace, Nottingham Forest'ı 3-1 mağlup etti.

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Crystal Palace, Nottingham Forest karşısında evinde 3 golle güldü!

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Crystal Palace ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi.

Selhurst Park'ta oynanan maçta Crystal Palace, Nottingham Forest'ı 3-1 mağlup etti.

Crystal Palace'ın gollerini 41. dakikada Daichi Kamada, 45+4. dakikada Jefferson Lerma ve 59. dakikada Yeremi Pino kaydederken Nottingham Forest'ın tek golü 3. dakikada Dan Ndoye'dan geldi.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Crystal Palace, 7 puana yükseldi. Nottingham Forest ise 5 puanda kaldı.

#Crystal Palace #Nottingham Forest
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