Crystal Palace, Nottingham Forest karşısında evinde 3 golle güldü!
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Crystal Palace, Nottingham Forest'ı 3-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Crystal Palace ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi.
Selhurst Park'ta oynanan maçta Crystal Palace, Nottingham Forest'ı 3-1 mağlup etti.
Crystal Palace'ın gollerini 41. dakikada Daichi Kamada, 45+4. dakikada Jefferson Lerma ve 59. dakikada Yeremi Pino kaydederken Nottingham Forest'ın tek golü 3. dakikada Dan Ndoye'dan geldi.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu sonuçla birlikte Crystal Palace, 7 puana yükseldi. Nottingham Forest ise 5 puanda kaldı.