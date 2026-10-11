Manchester City'den Liverpool'a ağır darbe! Anfield Road'da 3 puan 3 golle geldi

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester City, deplasmanda Liverpool'u 3-0 mağlup etti. Ryan Gravenberch'in kırmızı kart görmesinin ardından oyunun kontrolünü ele alan Enzo Maresca'nın öğrencileri, bu galibiyetle puanını 18'e yükseltti.

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Liverpool ile Manchester City, Anfield'da karşı karşıya geldi. Konuk ekip Manchester City, Ryan Gravenberch'in kırmızı kart görmesinin ardından üstünlüğü ele geçirdiği mücadeleyi 3-0 kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı ve devre arasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.

KIRMIZI KART MAÇIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Mücadelenin 62. dakikasında Liverpool forması giyen Ryan Gravenberch, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu gelişmenin ardından baskısını artıran Manchester City, üç dakika sonra aradığı golü buldu.

CITY'DEN ÜÇ GOL

Manchester City, 65. dakikada Erling Haaland'ın golüyle 1-0 öne geçti. Norveçli yıldız, bu golle Premier Lig'de bu sezon çıktığı 6. maçında 6. kez fileleri havalandırdı.

Konuk ekip, Haaland'ın golünden yalnızca üç dakika sonra Jeremy Doku ile farkı ikiye çıkardı. Maçın 78. dakikasında Rayan Cherki sahneye çıktı ve skoru 3-0 olarak belirledi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manchester City, Anfield'dan üç puanla ayrıldı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonucun ardından Manchester City, ligde 6 maç sonunda 18 puana ulaştı. Liverpool ise 9 puanda kaldı.

Premier Lig'in gelecek haftasında Manchester City, sahasında Ipswich Town'u ağırlayacak. Liverpool ise Brentford deplasmanında puan arayacak.