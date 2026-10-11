Lionel Messi'nin 'Geleceğin Yıldızları' listesinde 1 Türk isim var!

Arjantinli yıldız Lionel Messi, bir spor markası için oluşturduğu 'Geleceğin Yıldızları' listesinde, milli oyuncumuz Can Uzun'a da yer verdi.