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Lionel Messi'nin 'Geleceğin Yıldızları' listesinde 1 Türk isim var!

Arjantinli yıldız Lionel Messi, bir spor markası için oluşturduğu 'Geleceğin Yıldızları' listesinde, milli oyuncumuz Can Uzun'a da yer verdi.

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Lionel Messi'nin 'Geleceğin Yıldızları' listesinde 1 Türk isim var!

Geçtiğimiz günlerde Arjantin Milli Takımı formasıyla son maçına Benin karşısında çıkan Lionel Messi, kameraların karşısına geçerek bir spor markası için 'Geleceğin Yıldızları' listesini oluşturdu.

CAN UZUN, MESSI'NİN LİSTESİNDE

39 yaşındaki yaşındaki yıldızın oluşturduğu listede tek Türk isim Can Uzun oldu.

Lionel Messi'nin 'Geleceğin Yıldızları' listesinde 1 Türk isim var! - 1

Messi'nin listesinde Can Uzun'un yanı sıra; Chloe Sarwie, Gilberto Mora, Giovanna Waksman, Jesus Rodriguez, Kees Smit, Lotta Wrede, Max Dowman, Tomas Aranda, Zavier Gozo yer aldı.

Lionel Messi'nin 'Geleceğin Yıldızları' listesinde 1 Türk isim var! - 2

#Lionel Messi #Can Uzun #Arjantin
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