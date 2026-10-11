Hull City ile Everton 1'er puanla ayrıldı!

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Hull City ile Everton 2-2 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Hull City ile Everton karşı karşıya geldi.

MKM Stadyumu'nda oynanan maçta Hull City ile Everton 2-2 berabere kaldı.

Hull City'nin golleri 48. dakikad Joe Gelhardt ve 74. dakikada Mohamed Belloumi'den gelirken Everton'ın gollerini 55. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall ve Thiemo Barry kaydetti.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Hull City, son 4 maçta 3. beraberliğini alarak 9 puana yükseldi. Everton ise ligdeki namağlup unvanını sürdürerek 2 galibiyet ve 4 beraberlikle ile 10 puana çıktı.