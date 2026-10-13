Getafe, İspanyol futbolcu Dani Carvajal'i kadrosuna kattı

İspanya LaLiga ekiplerinden Getafe, Real Madrid'in eski yıldızı Dani Carvajal'i kadrosuna kattı. Serbest oyuncu statüsündeki tecrübeli sağ bek ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı açıklandı.

İspanya ekibi Getafe, tecrübeli futbolcu Dani Carvajal'i transfer etti.

Kulübün açıklamasında, serbest oyuncu statüsündeki İspanyol sağ bek ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Altyapısında yetiştiği Real Madrid'de uzun süre forma giyen Carvajal, takımıyla 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere birçok kupa sevinci yaşadı.

İspanya Milli Takımı'nda ise 52 kez görev yapan Carvajal, bir gol kaydetti.

Milli futbolcu Enes Ünal'ın da forma giydiği Getafe, 8 haftası geride kalan LaLiga'da 8 puanla 14. sırada yer aldı.