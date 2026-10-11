Como ile Roma berabere kaldı! İşte maçın özeti

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Como, sahasında Roma'yı ağırladı. Çekişmeli maç 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Como, evinde Roma'yı konuk etti. Çekişmeli mücadele 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. Roma'da Donyell Malen 53. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Öte yandan iki ekibin aldığı 0-0'lık skorun ardından İtalya Serie A'da bu sezon ilk kez bir maç 0-0 sona ermiş oldu.

Bu sonuçla Como ligde 11 puana, Roma ise 14 puana yükseldi.