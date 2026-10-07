Zonguldakspor-Düzcespor maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda futbolseverlerin merakla beklediği Zonguldakspor-Düzcespor karşılaşması için geri sayım sona erdi. Zonguldakspor ile Düzcespor, 7 Ekim Çarşamba günü tur bileti için karşı karşıya gelecek. Saat 14.00'te başlayacak mücadele A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. İşte Zonguldakspor-Düzcespor maçı canlı yayın bilgileri ve karşılaşmanın tüm detayları.
Zonguldakspor-Düzcespor maçını takip etmek için tıklayınız...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme Turu heyecanı sürüyor. Kupa mücadelesinde Zonguldakspor ile Düzcespor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde "Zonguldakspor-Düzcespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi fikstürüne göre Zonguldakspor-Düzcespor karşılaşması 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te başlayacak. Mücadele Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda oynanacak.
ZONGULDAKSPOR - DÜZCESPOR MAÇI NE ZAMAN?
Zonguldakspor-Düzcespor maçı 7 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te oynanacak.
ZONGULDAKSPOR - DÜZCESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Zonguldakspor-Düzcespor maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.
ZONGULDAKSPOR - DÜZCESPOR MAÇI CANLI İZLE
Zonguldakspor-Düzcespor karşılaşmasını televizyon ekranlarının yanı sıra A Spor'un resmi canlı yayın platformundan da takip etmek mümkün olacak. A Spor'un resmi yayın sayfasında 14.00'te başlayacak Zonguldakspor FK-Düzce Cam Düzcespor karşılaşması canlı yayın programında bulunuyor.
A Spor canlı yayın: A Spor Canlı Yayın
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA TEK MAÇ ELEME SİSTEMİ
Zonguldakspor ile Düzcespor'un karşı karşıya geleceği mücadele Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kapsamında oynanacak. Bu turdaki karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre gerçekleştiriliyor. Tur atlayan ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu'na yükselmeye hak kazanacak.
ZONGULDAKSPOR-DÜZCESPOR MAÇI CANLI TAKİP ET