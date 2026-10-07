Zonguldakspor-Düzcespor maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda futbolseverlerin merakla beklediği Zonguldakspor-Düzcespor karşılaşması için geri sayım sona erdi. Zonguldakspor ile Düzcespor, 7 Ekim Çarşamba günü tur bileti için karşı karşıya gelecek. Saat 14.00'te başlayacak mücadele A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. İşte Zonguldakspor-Düzcespor maçı canlı yayın bilgileri ve karşılaşmanın tüm detayları.