Stuttgart, Paderborn deplasmanın 3 puanı kaptı!
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Stuttgart, Bundesliga'nın 5. haftasında deplasmanda Paderborn'u 2-0 mağlup etti.
Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Stuttgart, deplasmanda Paderborn'u 2-0 mağlup etti.
Home Deluxe Arena'da oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Jeff Chabot ve 83. dakikada Chris Führich kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Stuttgart 6 puana yükseldi. Paderborn ise 4 puanda kaldı.
Ligin gelecek maçında Stuttgart, hafta arasında Şampiyonlar Ligi'ndeki Slovan Bratislava deplasmanının ardından Hamburg deplasmanına gidecek. Paderborn ise Werder Bremen'e konuk olacak.