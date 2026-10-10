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Stuttgart, Paderborn deplasmanın 3 puanı kaptı!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Stuttgart, Bundesliga'nın 5. haftasında deplasmanda Paderborn'u 2-0 mağlup etti.

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Stuttgart, Paderborn deplasmanın 3 puanı kaptı!

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Stuttgart, deplasmanda Paderborn'u 2-0 mağlup etti.

Home Deluxe Arena'da oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Jeff Chabot ve 83. dakikada Chris Führich kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Stuttgart 6 puana yükseldi. Paderborn ise 4 puanda kaldı.

Ligin gelecek maçında Stuttgart, hafta arasında Şampiyonlar Ligi'ndeki Slovan Bratislava deplasmanının ardından Hamburg deplasmanına gidecek. Paderborn ise Werder Bremen'e konuk olacak.

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