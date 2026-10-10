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İspanya'da Rayo Vallecano-Athletic Bilbao maçı, taraftar protestosu nedeniyle tatil edildi

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 8. haftasında oynanan Rayo Vallecano-Athletic Bilbao karşılaşması, ev sahibi takım taraftarlarının protestosu nedeniyle tatil edildi.

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İspanya'da Rayo Vallecano-Athletic Bilbao maçı, taraftar protestosu nedeniyle tatil edildi

Vallecas Stadı'nda oynanan mücadele, Rayo Vallecano taraftarının kulübün sahibi ve başkanı Raul Martin Presa'yı protesto etmek amacıyla sahaya kağıt uçaklar ve yabancı maddeler atması gerekçesiyle 3 kez durduruldu.

Hakem Jose Maria Sanchez Martinez, oyunu üçüncü ve son kez durdurmasının ardından polisin de tavsiyesi üzerine maçı tatil etti.

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