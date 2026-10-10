Genoa, Fiorentina karşısında ligdeki ilk galibiyetini aldı!
İtalya Serie A'nın 6. haftasında Genoa, Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 6. haftasında Genoa ile Fiorentina karşı karşıya geldi.
Stadio Comunale Luigi Ferraris'te oynanan maçta Genoa, Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti.
Genoa'nın gollerini 7. dakikada Milutin Osmajic ve 15. dakikada Junior Messias kaydederken Fiorentina'nın tek golünü 73. dakikada Johan Vasquez (kendi kalesine) attı.
Bu sonuçla birlikte Genoa, ligdeki ilk galibiyetini alarak 4 puana yükseldi. Fiorentina ise 4 puanda kaldı.