Real Madrid-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid ile Villarreal kozlarını paylaşacaklar. Arda Güler'li Real Madrid'in ev sahibi olacağı karşılaşma öncesi futbolseverler, "Real Madrid-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" araştırmalar yapıyorlar. İşte Real Madrid-Villarreal maçına dair önemli detaylar...