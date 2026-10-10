Real Madrid-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid ile Villarreal kozlarını paylaşacaklar. Arda Güler'li Real Madrid'in ev sahibi olacağı karşılaşma öncesi futbolseverler, "Real Madrid-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" araştırmalar yapıyorlar. İşte Real Madrid-Villarreal maçına dair önemli detaylar...
İspanya La Liga'nın 8. haftası kritik bir maça sahne olacak. Arda Güler'li Real Madrid sahasında Villarreal ile kozlarını paylaşacaklar. Real Madrid'in ev sahibi olacağı bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
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REAL MADRID-VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Madrid-Villarreal maçı 10 Ekim Cumartesi (Bugün) TSİ 22.00'da oynanacak.
REAL MADRID-VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Real Madrid-Villarreal maçı S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.
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