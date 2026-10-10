Barcelona-Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Barcelona ile Getafe kozlarını paylaşacaklar. Barcelona'nın ev sahibi olacağı karşılaşma öncesi futbolseverler, "Barcelona-Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" araştırmalar yapıyorlar. İşte Barcelona-Getafe maçına dair önemli detaylar...