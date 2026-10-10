PSG-Le Mans maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'de 6. hafta heyecanı devam ediyor. Geride kalan 5 haftada zirveden uzak kalan PSG, sahasında ligin yeni ekibi Le Mans'ı ağırlıyor. Futbolseverler ise PSG-Le Mans maçıyla ilgili araştırmalar yapıyor. Peki PSG-Le Mans karşılaşması ne zaman? PSG-Le Mans maçı saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar...