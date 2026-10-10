Inter-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da 6. hafta heyecanı devam ediyor. Zirvenin ortağı Inter evinde Parma'yı ağırlayacak. Futbolseverler ise Inter-Parma maçıyla ilgili araştırmalar yapıyor. Peki Inter-Parma karşılaşması ne zaman? Inter-Parma maçı saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar...