Metro Holding Kayserispor - Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Metro Holding Kayserispor ile Manisa FK kozlarını paylaşacak. Peki, Metro Holding Kayserispor - Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Metro Holding Kayserispor - Manisa FK maçıyla ilgili tüm ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri
Metro Holding Kayserispor - Manisa FK maçını canlı takip etmek için tıklayın
Trendyol 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 9. hafta maçında Metro Holding Kayserispor ile Manisa FK, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesi Metro Holding Kayserispor, topladığı 19 puanla ve averaj farkıyla zirvede bulunuyor. 9 puana sahip Manisa FK ise averaj farkıyla 14. sırada yer alıyor.
METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında oynanacak Metro Holding Kayserispor - Manisa FK maçı 10 Ekim Cumartesi günü (bugün) saat 19.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
ASpor CANLI YAYIN