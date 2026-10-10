Metro Holding Kayserispor - Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Metro Holding Kayserispor ile Manisa FK kozlarını paylaşacak. Peki, Metro Holding Kayserispor - Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Metro Holding Kayserispor - Manisa FK maçıyla ilgili tüm ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri