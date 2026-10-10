İstanbulspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında İstanbulspor ile Esenler Erokspor kozlarını paylaşacak. Peki, İstanbulspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İstanbulspor - Esenler Erokspor maçıyla ilgili tüm ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri