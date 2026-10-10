İstanbulspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında İstanbulspor ile Esenler Erokspor kozlarını paylaşacak. Peki, İstanbulspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İstanbulspor - Esenler Erokspor maçıyla ilgili tüm ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri
İstanbulspor - Esenler Erokspor maçını canlı takip etmek için tıklayın
Trendyol 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 9. hafta maçında İstanbulspor ile Esenler Erokspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesi İstanbulspor, topladığı 5 puanla 18. sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Esenler Erokspor ise averaj farkıyla 17. sırada yer alıyor.
İSTANBULSPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında oynanacak İstanbulspor - Esenler Erokspor maçı 10 Ekim Cumartesi günü (bugün) saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS MAX 1 ve tabii spor 6'dan canlı yayınlanacak.
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