Augsburg-Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'da 5. hafta heyecanı devam ediyor. Geride kalan 4 hafta etkili bir performans sergileyen Augsburg, dev rakibi Bayern Münih'i konuk ediyor. Futbolseverler ise Augsburg-Bayern Münih maçıyla ilgili araştırmalar yapıyor. Peki Augsburg-Bayern Münih karşılaşması ne zaman? Augsburg-Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar...