Manchester United-Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de 6. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Son olarak ligde Fulham ile 1-1 berabere kalan Manchester United, sahasında Tottenham'ı konuk ediyor. Her iki takım da zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler ise Manchester United-Tottenham maçıyla ilgili araştırmalar yapıyor. Peki Manchester United-Tottenham karşılaşması ne zaman? Manchester United-Tottenham maçı saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar...