Chelsea-Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'de 6. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Son olarak ligde Brentford'a 3-0 kaybeden Chelsea, sahasında Bournemouth'u konuk ediyor. Her iki takım da zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler ise Chelsea-Bournemouth maçıyla ilgili araştırmalar yapıyor. Peki Chelsea-Bournemouth karşılaşması ne zaman? Chelsea-Bournemouth maçı saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
Chelsea-Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın
İngiltere Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 6. hafta maçında Chelsea, evinde Bournemouth'u ağırlıyor. 5 hafta sonunda 7 puanla 10. sırada yer alan Chelsea, 3 puanla 17. sırada yer alan Bournemouth karşısında sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki Chelsea-Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
CHELSEA-BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında oynanacak Chelsea-Bournemouth maçı 10 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.
CHELSEA-BOURNEMOUTH MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.