Chelsea-Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de 6. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Son olarak ligde Brentford'a 3-0 kaybeden Chelsea, sahasında Bournemouth'u konuk ediyor. Her iki takım da zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler ise Chelsea-Bournemouth maçıyla ilgili araştırmalar yapıyor. Peki Chelsea-Bournemouth karşılaşması ne zaman? Chelsea-Bournemouth maçı saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar...