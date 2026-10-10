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Boluspor - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Peki, Boluspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Boluspor - Antalyaspor maçıyla ilgili tüm ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi:
Boluspor - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Boluspor-Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Trendyol 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 9. hafta maçında Boluspor ile Antalyaspor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Boluspor, 1 puanla 20. sırada bulunuyor. 12 puanlı Antalyaspor ise 9. sırada yer alıyor.

BOLUSPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında oynanacak Boluspor - Antalyaspor maçı 10 Ekim Cumartesi günü (bugün) saat 13.30'da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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#Antalyaspor #Boluspor
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