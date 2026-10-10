Boluspor - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Peki, Boluspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Boluspor - Antalyaspor maçıyla ilgili tüm ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri
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Trendyol 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 9. hafta maçında Boluspor ile Antalyaspor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Boluspor, 1 puanla 20. sırada bulunuyor. 12 puanlı Antalyaspor ise 9. sırada yer alıyor.
BOLUSPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında oynanacak Boluspor - Antalyaspor maçı 10 Ekim Cumartesi günü (bugün) saat 13.30'da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
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