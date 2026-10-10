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Alagöz Holding Iğdır FK - Batman Petrolspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Batman Petrolspor kozlarını paylaşacak. Peki, Alagöz Holding Iğdır FK - Batman Petrolspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Alagöz Holding Iğdır FK - Batman Petrolspor maçıyla ilgili tüm ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.. | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi:
Alagöz Holding Iğdır FK - Batman Petrolspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Alagöz Holding Iğdır FK - Batman Petrolspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Trendyol 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 9. hafta maçında Alagöz Holding Iğdır FK ile Batman Petrolspor, Aktepe Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi Alagöz Holding Iğdır FK, topladığı 16 puanla 4. sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Batman Petrolspor ise averaj farkıyla 5. sırada yer alıyor.

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK - BATMAN PETROLSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında oynanacak Alagöz Holding Iğdır FK - Batman Petrolspor maçı 10 Ekim Cumartesi günü (bugün) saat 16.00'da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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#Batman Petrolspor
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