Alagöz Holding Iğdır FK - Batman Petrolspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Batman Petrolspor kozlarını paylaşacak. Peki, Alagöz Holding Iğdır FK - Batman Petrolspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Alagöz Holding Iğdır FK - Batman Petrolspor maçıyla ilgili tüm ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.. | Son dakika spor haberleri