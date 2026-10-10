CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Arsenal evinde Leeds United engelini geçti!

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Arsenal evinde Leeds United'ı mağlup etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Arsenal evinde Leeds United engelini geçti!

İngiltere Premier Lig'in 6. hafta maçında Arsenal, 1-0 geri düştüğü maçta Leeds United'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Riccardo Calafiori ve 70. dakikada Bruno Guimares kaydetti.

Leeds United'ın tek golü ise 55. dakikada James Justin'den geldi.

Bu galibiyetle puanını 15'e çıkaran Arsenal zirve takibini sürdürdü.

Leeds United ise 9 puanda kaldı.

7. haftada Leeds United evinde Manchester United'ı ağırlarken, Arsenal ise Nottingham Forest deplasmanına konuk olacak.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Chelsea, Cole Palmer’ın sözleşmesini kadar uzattı
Sonraki Haber
Chelsea, Cole Palmer’ın sözleşmesini kadar uzattı