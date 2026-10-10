Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSG evinde hata yapmadı!
Ligue 1'in 6. haftasında PSG, Le Mans'ı 3-1 mağlup etti.
Ligue 1'in 6. haftasında PSG ile Le Mans karşı karşıya geldi.
Parc des Princes'te oynanan maçta PSG, Le Mans'ı 3-1 mağlup etti.
PSG'nin gollerini 19. dakiakda Lucas Beraldo, 61. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ve 68. dakikada Maghnes Akliouche kaydederken Le Mans'ın golünü 54. dakikada Louis Mafouta attı.
Bu sonuçla birlikte PSG, 11 puana yükseldi. Le Mans ise 6 puanda kaldı.