Chelsea, Cole Palmer’ın sözleşmesini 2034 yılına kadar uzattı

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, İngiliz futbolcu Cole Palmer’ın sözleşmesinin 2034 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, 24 yaşındaki futbolcu Cole Palmer'ın sözleşmesinin 2034 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşmenin uzatılmasından duyulan memnuniyet dile getirilirken 2023 yılında kadroya katılan Palmer'ın dünyanın en iyi hücum oyuncularından biri olduğunu kanıtladığını belirtti.

İngiliz futbolcu da imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, Chelsea'nin kendisi için çok şey ifade ettiğini ve kulübün doğru yönde ilerlediğini düşündüğünü söyledi. Palmer, sözleşmesini uzattığı için çok mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Cole Palmer, Chelsea formasıyla çıktığı 138 maçta 58 gol ve 34 asistlik performans sergiledi.