CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Arsenal-Leeds United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de 6. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Son olarak ligde Brighton'a 3-0 kaybeden Arsenal, sahasında Leeds United'ı konuk ediyor. Her iki takım da zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler ise Arsenal-Leeds United maçıyla ilgili araştırmalar yapıyor. Peki Arsenal-Leeds United karşılaşması ne zaman? Arsenal-Leeds United maçı saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Arsenal-Leeds United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Arsenal-Leeds United maçını canlı takip etmek için tıklayın

İngiltere Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 6. hafta maçında Arsenal, evinde Leeds United'ı konuk ediyor. 5 hafta sonunda 12 puanla 2. sırada yer alan Arsenal, 9 puanla 5. sırada yer alan Leeds United karşısında sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki Arsenal-Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

ARSENAL-LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında oynanacak Arsenal-Leeds United maçı 10 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak.

ARSENAL-LEEDS UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

#Arsenal #Leeds United
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Zonguldakspor-Düzcespor maçı detayları
Sonraki Haber
Zonguldakspor-Düzcespor maçı detayları