Arsenal-Leeds United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de 6. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Son olarak ligde Brighton'a 3-0 kaybeden Arsenal, sahasında Leeds United'ı konuk ediyor. Her iki takım da zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler ise Arsenal-Leeds United maçıyla ilgili araştırmalar yapıyor. Peki Arsenal-Leeds United karşılaşması ne zaman? Arsenal-Leeds United maçı saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar...