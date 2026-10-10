Arsenal-Leeds United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'de 6. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Son olarak ligde Brighton'a 3-0 kaybeden Arsenal, sahasında Leeds United'ı konuk ediyor. Her iki takım da zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler ise Arsenal-Leeds United maçıyla ilgili araştırmalar yapıyor. Peki Arsenal-Leeds United karşılaşması ne zaman? Arsenal-Leeds United maçı saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
Arsenal-Leeds United maçını canlı takip etmek için tıklayın
İngiltere Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 6. hafta maçında Arsenal, evinde Leeds United'ı konuk ediyor. 5 hafta sonunda 12 puanla 2. sırada yer alan Arsenal, 9 puanla 5. sırada yer alan Leeds United karşısında sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki Arsenal-Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
ARSENAL-LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında oynanacak Arsenal-Leeds United maçı 10 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak.
ARSENAL-LEEDS UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.