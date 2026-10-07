TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz istifa etti!

Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Abdullah Ayaz görevinden istifa etti. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Abdullah Ayaz, 5 Ekim 2026 tarihinde görevinden istifasını Türkiye Futbol Federasyonu'na sunmuştur. Sayın Abdullah Ayaz'a bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmaları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.