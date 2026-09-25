4 büyük ligden FIFA hakkında ortak bildiri!

Premier Lig, Bundesliga, LALIGA ve Serie A, FIFA hakkında ortak bildiri yayınladı.

Premier Lig, Bundesliga, LALIGA ve Serie A, FIFA hakkında ortak bir bildiri yayınlayarak bazı taleplerde bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sporumuzun küresel yönetici organı için şeffaf, objektif, orantılı ve kapsayıcı, üç temel taahhüt üzerine inşa edilmiş yeni bir yönetişim yapısı çağrısında bulunuyoruz. Etkilenen paydaşlara karar alma süreçlerinde gerçek bir rol verilmesi, kanıta dayalı karar alma sürecinin güvence altına alınması ve FIFA'nın düzenleyici rolünün ticari işlevinden korunması. Sporumuz için bu kritik dönemde, FIFA başkan adaylarını bu ilkeleri benimsemeye ve yeni başkanlık döneminin ilk 100 günü içinde, üye federasyonları ve daha geniş futbol camiasını temsil eden, altı ay içinde kamuoyuna rapor sunmakla görevlendirilmiş, bağımsız olarak yönetilen bir Yönetişim Kongresi toplamaya davet ediyoruz."