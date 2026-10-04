TRANSFER HABERİ: Avrupa devleri Kenan Yıldız'ın peşinde! İtalyan basını tek tek açıkladı

İtalya Serie A takımlarından Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız hakkında çarpıcı bir haber geldi. Avrupa devlerinin, 21 yaşındaki futbolcu için devrede olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

İtalya Serie A ekibi Juventus'ta Kenan Yıldız'ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Genç yıldız, Avrupa'nın dev kulüplerinin yeniden radarına girdi.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Real Madrid, Kenan Yıldız için önümüzdeki yaz yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. İspanyol devi, genç futbolcuyla daha önce de ilgilenmiş ve 2025 kışında Juventus'un kapısını çalmıştı. O dönem Kenan'ın transferi, Real Madrid'in öncelikli hedeflerinden biri olarak gösterilmişti.



JUVENTUS 100 MİLYON EURO İSTİYOR

Juventus'un Kenan Yıldız için belirlediği bonservis bedeli ise yaklaşık 100 milyon euro. İtalyan devinin, oyuncunun yükselen piyasa değerini göz önünde bulundurarak bu rakamın altına inmeye sıcak bakmadığı ifade ediliyor.



Real Madrid'in yanı sıra Arsenal de genç yıldızın durumunu yakından takip ediyor. İngiliz ekibinin özellikle hücumun sol kanadında alternatif aradığı ve Yıldız'ı bu bölge için uygun adaylardan biri olarak değerlendirdiği belirtiliyor. Arsenal geçtiğimiz yaz bu bölge için Christos Tzolis'e 40 milyon euro yatırım yapmıştı.



BAYERN MÜNİH DE DEVREDE



Alman devi, Juventus'a transfer olmadan önce de Kenan Yıldız'ı takip eden kulüpler arasında yer alıyordu. Bayern'in hücum hattında Luis Diaz, Michael Olise, Jamal Musiala ve diğer alternatifler nedeniyle transferin daha zor bir ihtimal olduğu belirtilse de Alman kulübünün genç oyuncuya ilgisi devam ediyor.



TRANSFERİN KADERİNİ ŞAMPİYONLAR LİGİ BELİRLEYEBİLİR

Kenan Yıldız'ın Juventus'taki geleceği açısından en kritik noktalardan biri ise takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılıp katılamaması olacak.

Juventus'un yeniden ilk dört dışında kalması halinde kulübün ekonomik anlamda önemli bir satış yapmak zorunda kalabileceği öne sürülüyor. Bu durumda Kenan Yıldız için Avrupa'nın devleri arasında büyük bir transfer savaşı başlayabilir.



REAL MADRID'İN PLANI HAZIR

Real Madrid cephesinde ise Kenan Yıldız'ın gelecek yaz için önemli hedeflerden biri olduğu belirtiliyor. İspanyol devinin kadrosunda hücumun sol tarafında Vinicius Junior bulunmasına rağmen, yoğun maç takvimi nedeniyle alternatif yaratmak istediği ifade ediliyor.



Bu nedenle önümüzdeki dönemde Yıldız'ın adı Real Madrid ile daha sık anılabilir. Arsenal ve Bayern Münih'in de yarışa dahil olmasıyla birlikte Juventus'un genç yıldızı için 100 milyon euroluk dev bir transfer savaşı yaşanması ihtimaller dahilinde.

Kenan Yıldız şu anda sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak. Juventus ise sezonun geri kalanındaki performansına ve özellikle Şampiyonlar Ligi yarışındaki konumuna göre genç yıldızın geleceğiyle ilgili kararını verecek.