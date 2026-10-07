Messi'den milli takıma görkemli veda! 1 gol ve 2 asistle yıldızlaştı.

Arjantin'in yaşayan efsanesi Lionel Messi, Benin karşısında oynanan hazırlık maçıyla milli takım kariyerini noktaladı. Yıldız futbolcu karşılaşmaya damga vururken, maç sonunda ise gözyaşlarını tutamadı. İşte detaylar...

Arjantin'in süper yıldızı Lionel Messi, Benin ile oynanan hazırlık maçında milli formayı son kez terletti. Yıldız futbolcu, milli takımdaki son maçını 1 gol ve 2 asistle tamamladı.

"ÖMÜR BOYU BURAYA GELMEK İSTERDİM"

Yıldız futbolcu, Monumental Stadı'nda oynanan mücadele sonrası kendisi için düzenlenen törende duygusal anlar yaşadı. Gözyaşları içerisinde milli takıma veda eden Messi, "Çok farklı duygular içindeyim. Aklıma ilk gelen babam. Tek yapabileceğim teşekkür etmek. 20 yıldan fazla bir süre boyunca bu formayı giymek benim için büyük bir gururdu. Mücadele etmeyi, elimden gelenin en iyisini yapmayı hiç bırakmadım. Ömür boyu buraya gelmek isterdim çünkü Arjantin Milli Takımı'nda oynamak, başınıza gelebilecek en güzel şey." ifadelerini kullandı.

Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı ile çıktığı 208 maçta 126 gol ve 69 asistlik bir performans sergiledi. Yıldız oyuncu, ülkesiyle 1 Dünya Kupası, 2 Copa America, 1 CONMEBOL-UEFA Şampiyonlar Kupası ve 1 Olimpiyat Altın Madalyası kazandı.