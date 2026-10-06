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İspanya, Hırvatistan'ı son dakikalarda devirdi! Mikel Merino sahneye çıktı!

İspanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi’nde deplasmanda Hırvatistan’ı 2-1 mağlup etti. Mikel Merino’nun iki gol attığı mücadelede İspanya puanını 12’ye yükseltti.

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İspanya, Hırvatistan'ı son dakikalarda devirdi! Mikel Merino sahneye çıktı!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde Hırvatistan ile İspanya karşı karşıya geldi.

Poljud Stadyumu'nda oynanan maçta İspanya, Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti.

Hırvatisdtan'ın tek golü 17. dakikada Ivan Perisic'ten geldi. İspanya'nın gollerini ise 61. ve 8. dakikalarda Mikel Merino kaydetti.
Bu sonuçla birlikte İspanya 12 puana yükselirken Hırvatistan 3 puanda kaldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ!

İspanya, Hırvatistan'ı son dakikalarda devirdi! Mikel Merino sahneye çıktı! - 1 GOL | Hırvatistan 1-0 İspanya
İspanya, Hırvatistan'ı son dakikalarda devirdi! Mikel Merino sahneye çıktı! - 2 GOL | Hırvatistan 1-1 İspanya
İspanya, Hırvatistan'ı son dakikalarda devirdi! Mikel Merino sahneye çıktı! - 3 GOL | Hırvatistan 1-2 İspanya

#UEFA Uluslar Ligi #Hırvatistan #İspanya
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