İspanya, Hırvatistan'ı son dakikalarda devirdi! Mikel Merino sahneye çıktı!

İspanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi’nde deplasmanda Hırvatistan’ı 2-1 mağlup etti. Mikel Merino’nun iki gol attığı mücadelede İspanya puanını 12’ye yükseltti.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde Hırvatistan ile İspanya karşı karşıya geldi.

Poljud Stadyumu'nda oynanan maçta İspanya, Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti.

Hırvatisdtan'ın tek golü 17. dakikada Ivan Perisic'ten geldi. İspanya'nın gollerini ise 61. ve 8. dakikalarda Mikel Merino kaydetti.

Bu sonuçla birlikte İspanya 12 puana yükselirken Hırvatistan 3 puanda kaldı.



İŞTE MAÇIN GOLLERİ!