Premier Lig’den Manchester City’ye ağır darbe! Suçlamaların çoğundan suçlu bulundu

Premier Lig, bağımsız komisyonun Manchester City’yi finansal kuralların ciddi ihlali ve soruşturmayla iş birliği yapmama suçlamalarının çoğundan sorumlu bulduğunu açıkladı. İngiliz kulübü ise karara itiraz edeceğini duyurdu.

Premier Lig, bağımsız bir komisyonun Manchester City hakkında yürüttüğü soruşturmaya ilişkin kararını açıkladı. Komisyon, İngiliz ekibinin 9 sezonluk dönemde ligin finansal kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiği ve soruşturma sürecinde iş birliği yapmadığı yönündeki suçlamaların çoğundan kulübü suçlu buldu.

Bağımsız Komisyon tarafından 2009/10 ile 2017/18 sezonları arasındaki dönem için tespit edilen usulsüzlükler arasında, bazı ticari ortaklarla gelirleri yapay şekilde artırmaya ve maliyetleri düşük göstermeye yönelik sözleşmeler yapılması da yer aldı.

Komisyon ayrıca Manchester City'nin mali durumunun gerçekliğini denetçilerden ve futbol otoritelerinden gizlediğini, sahte finansal hesaplar sunduğunu ve Premier Lig ile UEFA'nın harcama limitlerini ciddi şekilde aştığını belirledi.

SORUŞTURMAYLA İŞ BİRLİĞİ YAPMADI

Premier Lig açıklamasında Manchester City'nin soruşturma sürecinde Lig yönetimiyle iş birliği yapmadığı ve iyi niyet yükümlülüğünü defalarca ihlal ettiği de ifade edildi.

Kulübün, bağımsız komisyonun bulgularına itiraz etmek için 2 Ekim Cuma gününe kadar süresi bulunuyor. Premier Lig yönetimi ise itiraz süreci de dahil olmak üzere tüm sürecin ve ilgili kararların mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini duyurdu.

MANCHESTER CITY: HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK

Manchester City ise kararın ardından yaptığı açıklamada Premier Lig Komisyonu'nun görüşü karşısında hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti:

"Manchester City, Premier Lig Komisyonu'nun bugün yayımlanan görüşü karşısında hem hayal kırıklığına uğramış hem de şaşkınlığa düşmüştür.

Kulüp, Premier Lig tarafından yöneltilen suçlamalar konusunda masumdur ve bu davaya ilişkin tüm pozisyonlarını destekleyen sarsılmaz, reddedilemez nitelikte geniş bir kanıt bütünü mevcuttur. Bu nedenle Kulüp, uygun görülen tüm idari ve hukuki mercilerde kararlı ve gerektiğinde ön alıcı adımlarla mücadelesini sürdürecektir.

Premier Lig süreci, henüz tamamlanmamış önemli unsurlarıyla birlikte devam etmektedir. Manchester City; söz konusu görüşün hukuk, ilke ve maddi vakalar bakımından açık ve esaslı hatalar içerdiği ve güvenilirlikten yoksun olduğu gerekçesiyle şimdi kendisine açık olan temyiz yollarını işletecektir.

Kulüp; Premier Lig Yönetim Kurulu ve İdaresinin tarafsız, bağımsız ve adil bir düzenleyici kurum gibi hareket edeceği inancıyla, sekiz yıl boyunca hukuki sürece titizlikle saygı göstermiştir.

Kulüp, önümüzdeki tüm hukuki süreçler tamamlanana kadar daha fazla açıklama yapma konusunda doğal olarak kısıtlı bir hareket alanına sahiptir."